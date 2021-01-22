Олимпийская чемпионка Галина Зыбина отметила 90-летний юбилей в Николаевском дворце Санкт-Петербурга

В Николаевском дворце Санкт-Петербурга чествовали олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Галину Зыбину / Фото: Пресс-служба Ленинградской федерации профсоюзов

В пятницу, 22 января 2021 года, одной из первых олимпийских чемпионок, Заслуженному мастеру спорта СССР по легкой атлетике Галине Зыбиной исполнилось 90 лет. Такой значимый юбилей обладательница 13 рекордов страны отметила в роскошном зале Николаевского дворца Санкт-Петербурга, куда была приглашена правительством города. Вице-губернатор Борис Пиотровский передал поздравления от губернатора Александра Беглова.

- Ваши незабываемые победы и триумфы на самых престижных международных соревнованиях, работоспособность и целеустремленность по сей день являются значимым примером для молодых атлетов. Вы впервые в истории нашей страны завоевали золотую медаль Олимпийских игр в толкании ядра. Эти победы являются значимой частью российского спорта и, несомненно, укрепили авторитет отечественной школы легкой атлетики, – отмечается в поздравлении.

Также на торжественном мероприятия присутствовал глава комитета по спорту Антон Шантырь, представители спортивной общественности Северной столицы, близкие друзья, коллеги и родственники.

Галина Зыбина родилась в Ленинграде, пережила здесь блокаду, а в конце 40-х начала головокружительную спортивную карьеру. Помимо европейских чемпионатов, четыре раза участвовала в Олимпийских играх, где в разные годы завоевала золото, серебро и бронзу.