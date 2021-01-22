Более 5,5 тысяч петербуржцев прошли полный цикл вакцинации от коронавируса

Более 32 тысяч петербуржцев вакцинировались от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все больше жителей Санкт-Петербурга принимают решение о вакцинации от коронавируса. По данным комитета по здравоохранению на пятницу, 22 января 2021 года, за сутки в городе привились 2 294 человека. Причем, 223 человека получили вторую дозу "Спутник V".

- За весь период в Петербурге вакцинировано 32 453 человека. Из них 5 590 полностью закончили цикл вакцинации, - рассказали в комитете.

Напомним, что в Петербург было поставлено более 105 тысяч доз вакцины от коронавируса. Каждый день ампулы развозят по пунктам, сейчас их в городе работает 70. До 1 февраля начнут работу еще 30 пунктов. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 19 239 комплектов.

Напомним, что в первую очередь в городе прививку ставят работникам медицинской сферы, педагогам. Также любой горожанин может записаться на вакцинацию.