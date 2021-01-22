Врач Боткинской больницы рассказала о худших побочных эффектах прививки от коронавируса

В Боткинской больнице Санкт-Петербурга рассказали о возможных побочных эффектах прививки от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Завотделом мониторинга иммунизации населения при Боткинской больнице Анна Сталевская рассказала о том, какие самые неприятные побочные эффекты могут возникнуть после прививки от коронавируса. Ее слова процитировали в городском Комздраве. По словам врача, различные недуги если и появятся, то ненадолго – лишь в течение 3 дней после вакцинации.

- Нежелательные явления бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности. Чаще других могут развиться кратковременные общие реакции – это непродолжительный гриппоподобный синдром с ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием и головной болью; местные – болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность, - сообщает медик.

Кто точно знает о всех наихудших «прелестях» от новой прививки, так это журналист «Комсомолки», невольно испытавший на себе всевозможные побочки, чуть не выбившие его из рабочей колеи.