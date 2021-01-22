Суд назначил условный срок петербуржцу, который избил жену и выстрелил ей в затылок

Петербуржцу дали условный срок за выстрел избитой жене в затылок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд дал 6 лет лишения свободы условно петербуржцу, который хотел пристрелить жену. В сентябре 2019 года мужчина выпивал с супругой в комнате. Слово за слово и начался конфликт. Буйный муж решил показать, кто в доме хозяин и принялся бить кулаками по лицу мать своих детей. Далее изверг взял в руки травматический пистолет и приставил его ко лбу женщины. Та от страха повернулась к нему спиной. Мужчина выстрелил в затылок.

- Потерпевшая скрылась с места и позже ее доставили в Горбольницу №26, где медики диагностировали у нее вред здоровью средней тяжести. Муж вину признал, но жена на судебном заседании пояснила, что он принес ей свои извинения, она их приняла. Женщина просила его строго не наказывать, так как они супружеская пара, и у них имеются общие дети, - рассказали неожиданный поворот истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

К 6 годам лишения свободы условно горе-мужу добавили трехлетний испытательный срок.