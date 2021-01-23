Живодеров, выкинувших домашнего песика из окна, разыскивают в Кингисеппе

В Кингисеппе живодеры выбросили крохотного домашнего пса из окна. Фото: vk.com/kingisepp_kng

Неизвестные живодеры положили своего домашнего песика в пакет, а затем хладнокровно выкинули из окна девятиэтажки в Кингисеппе. Травмированную, но выжившую крохотную собачку заметили прохожие. Местная жительница тут же подобрала несчастное животное и бросила клич в соцсетях с целью найти злоумышленников и сдать их в полицию.

К счастью, собака жива. Фото: vk.com/kingisepp_kng

- Ищем соседей этого бедного песика, которого выкинули из окна по адресу Большая Советская улица, дом 25, 2-3 подъезд. Если вы узнали в нем своего соседа, очень просим указать на него, можно в личку, анонимность гарантируем! Такая жестокость не должна пройти мимо! Завтра песика отвезем в клинику, из видимых повреждений у него ссадины и черепно-мозговая травма, - пишет женщина, которая теперь опекает бедолагу.

Стоит напомнить, что истязания животных в последнее время не сходят с рук многим. Например, несколькими днями ранее в Санкт-Петербурге дали полгода исправительных работ мужчине, который зверски избил собаку и выкинул ее в мусорный контейнер.