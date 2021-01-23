Мокрый снег и до +3 градусов в Санкт-Петербурге 23 января 2021 года

Рекордно теплый день зимы ожидается 23 января в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

От морозов с Санкт-Петербурге не осталось и следа, только таящий снег напоминает о том, что совсем недавно в городе стояла настоящая зима. В субботу, 23 января 2021 года, погода в Северной столице может установить очередной рекордно теплый день за этот год. Ожидается, что температура воздуха поднимется до трех градусов выше нуля.

- Сегодня синоптическую ситуацию продолжит формировать теплый сектор мощного атлантического циклона, центр которого кружат над акваторией Норвежского моря. Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможна гололедица, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 1-3 градусов тепла. Синоптик отмечается, что самая высокая температура воздуха, зафиксированная в городе в январе 2021 года пока составляет плюс 2,3 градуса, и установлена 2 числа.

По Ленобласти от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер будет южный 3-8 метров в секунду.