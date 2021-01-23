Мошенниц-гастролеров задержали в Санкт-Петербурге по подозрении в краже у пенсионеров 2,5 миллионов рублей

Двух аферисток задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали двух женщин-гастролерок, которые подозреваются в крупном мошенничестве в отношении пенсионеров. В субботу, 23 января 2021 года, управление МВД рассказало о том, что аферистки 33 и 42 лет являются представительницами кочевого народа, живут на съемных квартирах в Петербурге, Москве и области.

- На данный момент известно о трех случаях, когда от рук мошенниц пострадали три петербургские пенсионерки в возрасте 82, 87 и 89 лет. Одной из жертв стала жительница блокадного Ленинграда, у которой дома хранилась крупная сумма денежных средств, около 2,5 миллионов рублей, полученная в качестве компенсации от ФРГ, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Одна из жертв, кроме денег, лишилась еще и ювелирных изделий.

Отмечается, что женщины работали по четкой схеме - представлялись сотрудниками пенсионного фонда или работниками социальной службы, убеждали жертв в необходимости обмена денег старого образца на новый, после чего скрывались с деньгами.

Сейчас полиция продолжает расследование. Возбуждено уголовное дело.