Еще более 30 тысяч жителей Петербурга обследовали на наличие коронавируса

Почти 31 тыс. жителей Петербурга обследовали за сутки на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге еще более 30 тысяч человек обследованы на коронавирус за последние сутки. Так, по данным Смольного на субботу, 23 января 2021 года, в городе в общей сложности заразились уже более 300 человек. Отмечается, что тенденция распространения инфекции превысила Москву.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30798 человек. Обработано 3646 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации города.

Специалисты отмечают, что сейчас Петербург вышел на первое местно в стране по числу заболеваний так как, в Москве изначально болело больше людей. Многие из них уже переболели, поэтому коллективный иммунитет в городе более обширный и сильный.