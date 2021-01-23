Морозы вернутся в Петербург в середине февраля

Петербургу пообещали холодный февраль Фото: Олег ЗОЛОТО

Скрипучие морозы ушли из Санкт-Петербурга, не успев как следует порадовать всех любителей настоящей зимы. В Северную столицу пришла временная оттепель - в субботу, 23 января 2021 года, температура воздуха поднялась до плюсовой температуры. Однако синоптики обещают, что холода еще вернутся в город.

- Похолодания нельзя исключать. Это стандартный случай, когда зимой теплеет, а потом снова приходят заморозки. Морозы установятся в конце января, – рассказал Александр Колесов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Со слов синоптика, померзнуть петербуржцам придется под конец зимы. Морозы вернутся в город к середине февраля. Ожидается, что температура опустится до минус 15-20 градусов.

Напомним, что в субботу погоду в Петербурге диктует теплый сектор мощного атлантического циклона, который принесет с собой мокрый снег.