Девушка попала в психиатрическую больницу после стрельбы по прохожим в Петербурге

Петербурженку отправили в психиатрическую больницу после стрельбы на улице Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 23-летняя девушка оказалась в психиатрической больнице после того, как открыла огонь по прохожим в Выборгском районе. В четверг днем, 21 января 2021 года, в полицию позвонила женщина и рассказала, что по ней стреляют из окна четвертого этажа дома 27/1 по проспекту Художников. Наряд МВД немедленно выехал на место.

- По прибытию установлено, что стреляла 23-летняя девушка, которая находилась в гостях у подруги на съемной квартире. По неизвестной причине она несколько раз выстрелила из автомата "Юнкер 3" по автобусной остановке, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Так как девушка вела себя неадекватно, полиция передала ее медикам, а те отвезли в психиатрическую больницу имени И.И.Скворцова-Степанова.

Также полицейские изъяли с места 16 ножей, семь мачете, топор, сигнальные устройства, патроны, электрошокеры и многое другое. Сейчас возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но расследование продолжается.