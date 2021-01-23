Станцию метро "Адмиралтейская" закрыли на выход 23 января в Санкт-Петербурге

Станцию "Адмиралтейская" закрыли для выхода пассажиров 23 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в субботу, 23 января 2021 года, метрополитен Санкт-Петербурга частично ограничил доступ пассажиров к станции "Адмиралтейская", которая располагается на фиолетовой ветке. С 12 часов дня вестибюль будет закрыт для выхода пассажиров, на вход станция продолжит работать.

- 23 января 2021 года вестибюль станции "Адмиралтейская»" с 12 часов и до окончания работ, будет закрыт для выхода пассажиров. На вход станция работает в обычном режиме. На станции идет ремонт эскалатора, - сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Так, пассажирам придется пользоваться другими станциями метро для выхода в центр.

Также с 23 по 24 января для входа пассажиров закрыт вестибюль станции "Площадь Мужества". Станция работает только на выход. Пассажиров просят заранее выбирать оптимальные маршруты следования.