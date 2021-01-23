Силовики оцепили Гостиный двор и Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге

Гостиный двор и Дворцовую площадь перекрыли заграждениями 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга заметили, что в центре города появились ограждения, а также большое количество сотрудников полиции. Утром в субботу, 23 января 2021 года, силовики оцепили территорию рядом с Гостиным двором. Об этом с места событий рассказал корреспондент "Комсомольской правды в Петербурге".

- Пространство у Гостинки все огорожено забором, оставлен только проход к метро, - сообщил журналист.

Также частично перекрыта Дворцовая площадь и Сенатская площадь. Рядом стоят много сотрудников полиции и служебных машин. Также полицейский автомобили появились у Казанского собора. Однако туристы, несмотря на это, продолжают спокойно гулять по городу.

Такое скопление сил в городе, по всей видимостью, в связи с ожиданием несанкционированного митинга. Напомним, что за участие в подобных несогласованных акциях предусматривается административная ответственность.