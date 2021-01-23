Станция метро "Невский проспект" закрыта на выход со стороны канала Грибоедова

Станция "Невский проспект" в Петербурге закрылась на выход 23 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одну станцию метро в центре Санкт-Петербурга в субботу, 23 января 2021 года, закрыли на выход. Так, по сообщению пресс-службы метрополитена, в 12:55 часов был закрыт выход на канал Грибоедова со станции "Невский проспект".

- Из-за большого пассажиропотока на станции "Невский проспект", выход на канал Грибоедова, закрыт на выход, работает только на вход, - сообщили в пресс-службе подземки.

Когда станция будет снова открыта, не сообщается.

Напомним, что также утром в центре города была закрыта на выход станция метро "Адмиралтейская". Вестибюль тоже работает только на вход. Отмечается, что причиной стал ремонт эскалатора. Доступ на станцию возобновится после окончания работ. Сроки не уточняются.

Кроме того, 23 и 24 января для входа пассажиров закрыт вестибюль станции "Площадь Мужества". Станция работает только на выход.