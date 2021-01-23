Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге назвала недопустимым вовлечение детей в несанкционированные митинги

Митянина призвала петербуржцев не вовлекать подростков в несанкционированные митинги Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина назвала циничными попытки массового вовлечения детей в несанкционированные акции. В субботу, 23 января 2021 года, она напомнила, что подобные действия являются нарушением закона, а также подвергают опасности несовершеннолетних.

- Инициаторы противоправных митингов используют наших детей как прикрытие и не несут за них никакой ответственности. Все призывы к нарушению закона, направленные в их адрес, должны пресекаться, – отметила Анна Митянина.

Также Митянина добавила, что в условиях пандемии скопления людей могут быть опасны. Анна Владимировна просит родителей обратить самое пристальное внимание на происходящее и не подвергать детей риску в угоду провокаторам. Также она уточнила, что несовершеннолетние дети с 16 лет несут за себя ответственность в рамках кодекса об административных правонарушениях.

- В случае каких-либо происшествий именно родитель будет отвечать либо за невыполнение обязанностей по надлежащему воспитанию и присмотру, либо за оставление в опасности, - добавила Митянина.