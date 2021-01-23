Центр Петербурга порализован из-за толпы митингующих 23 января

Центр Петербурга паразиловало 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Санкт-Петербурга днем в субботу, 23 января 2021 года, жуткие пробки. Невский проспект, Малая Морская улица, Гороховая и многие другие буквально парализованы из-за участников несанкционированного митинга. Люди выходят на проезжую часть, тем самым мешая проехать автомобилям и общественному транспорту. Тем временем, станция метро "Адмиралтейская" вернулась к нормальному режиму работы.

- В 15-05 часов вестибюль станции "Адмиралтейская" открыт на выход и на вход, - сообщили в пресс-службе метрополитена. Ранее станцию закрывали из-за ремонта эскалатора.

Люди выходят на проезжую часть, мешая транспорту Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", помимо главной магистрали города, стоят Казанская улица, Садовая, Вознесенский проспект, набережная Фонтанки в сторону Троицкого моста.

Кроме того, силовики закрыли для машин и пешеходов стрелку Васильевского острова и Дворцовый мост. Всех отправляют в объезд.

Напомним, что в Петербурге проходит несанкционированный митинг. Полиция заранее предупреждала горожан о том, что участие в акции незаконно и грозит задержаниями и штрафами.