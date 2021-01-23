Петербуржцев попросили отложить поездки в центр 23 января из-за скопления людей

Петербуржцев попросили воздержаться от поездок на метров в центр города 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга попросила местных жителей и гостей города воздержаться от поездок в центр 23 января 2021 года. В подземке объяснили, что такая рекомендация дана из-за большого количества пассажиров,

- Просим отложить поездки в центр, а пассажиров, выезжающих из центра, выбирать соседние станции для входа в метро. Берегите себя и своих близких, - отметили в метро.

Также комитет по транспорту рассказал о ситуации на дорогах в центре. В связи с несанкционированным митингом по Невскому проспекту растянулась пробка, общественный транспорт на время приостановил движение.

- С 15.41 часов движение общественного транспорта отводили на объездные трассы. С 15.50 движение троллейбусов по Невскому проспекту постепенно начало возобновляться, - рассказали в комитете.

Отмечается, что с 16:00 движение транспорта на Невском проспекте восстанавливается.