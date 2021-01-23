Вход на станцию "Площадь Восстания" закрыли вечером 23 января

Петербургский метрополитен ограничил вход на станцию "Площадь Восстания" Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга сообщила об очередном ограничении. Так, вечером в субботу, 23 января 2021 года, подземка была вынуждены закрыть вход в вестибюль метро "Площадь Восстания". Причиной стало столпотворение людей.

- В 17-39 часов вход в вестибюль-1 станции "Площадь Восстания" ограничен из-за большого пассажиропотока, - сообщили в метро.

Также только на вход продолжает работать станция "Невский проспект", выход на канал Грибоедова. Станция "Адмиралтейская" работает на вход и выход с 15 часов.

Напомним, что ранее петербургский метрополитен попросил горожан и гостей Северной столицы воздержаться от поездок в центр из-за большого количества пассажиров.

Также из-за скопления народа временно был парализован центр Петербурга. Жесткие пробки образовались на Невском проспекте, Садовой, Гороховой улицах.