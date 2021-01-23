Несанкционированный митинг 23 января завершился на площади Восстания в Санкт-Петербурге

В Петербурге несогласованная акция 23 января завершилась на площади Восстания Фото: Артем КИЛЬКИН

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Санкт-Петербурге постепенно стих. Участники акции 23 января 2021 года завершили свой путь на площади Восстания, где собрались недалеко от Московского вокзала. Как сообщает корреспондент "КП-Петербург" с места событий, люди начали расходиться в шестом часу вечера.

Задержания на площади продолжаются Фото: Артем КИЛЬКИН

- Большая часть людей разошлась, но отдельные маленькие очаги еще есть, - рассказал журналист.

На площади не обошлось и без задержаний. Несколько людей сотрудники полиции и ОМОН проводили в автозаки. О количестве задержанных во время незаконной акции станет известно позже, когда МВД предоставит официальные данные.

На площади наблюдается пробка, полиция регулирует движение Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что толпы людей вышли на улицы 23 января несмотря на незаконность митинга. Силовики заранее предупреждали горожан о том, что участие в акции грозит задержаниями и штрафами.