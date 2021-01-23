Видео об охране окружающей среды появятся на уличных экранах в Санкт-Петербурге

Социальные ролики об охране окружающей среды будут транслироваться на экранах в разных районах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на больших уличных экранах, предназначенных для рекламы, начнут крутить социальные ролики об охране природы. Как пояснил в субботу, 23 января 2021 года, губернатор Александр Беглов, видео появится в рамках экологической программы, чтобы призвать горожан бережнее относиться к окружающей среде.

- Экологическое просвещение очень важно, его необходимо развивать, в том числе и через социальную рекламу. Бережное отношение к окружающей среде — неотъемлемая часть нашей культуры, это в характере петербуржцев, - подчеркнул Александр Беглов.

Видео подготовлено комитетом по природопользованию. В пяти роликах отражены все аспекты охраны окружающей среды — от работы аварийных экологических служб до бережного отношения к животным в условиях городской среды. В том числе, в них размещена информация по конкретным проблемам — куда звонить, если кто-то незаконно использует для фотосессий диких животных, что делать, если разбился градусник.

Также в роликах будут представлены данные о состоянии атмосферного воздуха, информация о работе экологических служб по ликвидации химических и радиоактивных загрязнений.