Прокуратура начала проверку нарушений на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированного митинга в субботу, 23 января 2021 года. Ведомство проверит не только действия граждан, которые вышли на улицу, несмотря на незаконность акции, но и правоохранительных органов.

- Прокуратура Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что в ходе митинга на площади Восстания прохожая 54-летняя женщина встала на пути сотрудников ОМОН, которые вели задержанного парня, за что один из правоохранителей ударил ее ногой в живот.

Другой инцидент произошел на Сенатской площади. Неизвестный мужчина напал на двух сотрудников ГИБДД.