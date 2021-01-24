Синоптики обещают Санкт-Петербургу самый теплый день зимы и дождь

Синоптики обещают потепление Фото: Артем КИЛЬКИН

Минувшая суббота в Санкт-Петербурге, 23 января, стала самым теплым днем зимы. Воздух прогрелся почти до трех градусов тепла. Однако синоптики предупреждают, что и это еще не рекорд. Впереди после заморозков Северную столицу ожидают дожди и температура еще выше.

- Сегодня, 24 января, регион останется в теплой части обширного циклона, - рассказал на своей странице в соцсети ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. - По-прежнему будет облачно, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, в некоторых районах возможна гололедица.

Воздух в Санкт-Петербурге прогреется до 4 градусов тепла. А в Ленинградской области термометр и вовсе покажет пять градусов выше нуля. Атмосферное давление почти не примеряется и 750 миллиметров ртутного столба. Что интересно, температура в городе приблизиться к историческому рекорду.

- Добавлю, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 24 января в Санкт-Петербурге установлен в 1904 году и составляет 4,5 градуса тепла, - уточнил Михаил Леус.