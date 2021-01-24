Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге на 24 января 2021 года составило 2929 человек

в Красную зону попадают тяжелые больные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге число заразившихся коронавирусом на 24 января 2021 года составило 2929 человек. Город по количеству заболевших за сутки снова расположился на второй строчке после Москвы, где выявили 3 069 больных. Ранее Северная столица была на первой позиции по эту показателю.

- Всего в Санкт-Петербурге за время пандемии коронавирусом заразились 319 тысяч 593 человека, - сообщают в оперштабе.

За сутки из больницы, тем временем, выписали 2 тысячи 260 человек. Всего за время пандемии излечились от коронавируса 208 тысяч 772 человека.

На сегодняшний день в городе болеют коронавирусом больше 100 тысяч человек - это число активных зараженных.