Больше 60 человек за сутки умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Число активных больных в городе - больше ста тысяч Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает пополняться мрачная статистика погибших от коронавируса. За сутки в городе от болезни скончались 61 человек. Об этом официально сообщают в оперштабе. Общее число погибших от инфекции приближается к 10 тысячам человек.

- Всего за время пандемии в городе скончались от коронавируса 9 тысяч 315 человек, - сообщают в оперштабе.

Сейчас в городе больше 100 тысяч активных больных - это те, кто заразился вирусом и еще не излечился.

В Санкт-Петербурге продолжают действовать ограничения из-за коронавируса. В общественных местах люди обязаны быть в масках.