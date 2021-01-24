У пассажира метро на станции «Лесная» нашли гранату

Гранату изъяли Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге работники метро на станции «Лесная» заметили у одного из пассажиров гранату. Они сразу же сообщили обо всем полиции, на место происшествия вызвали дежурную группу разминирования ОМОН ГУ Росгвардии.

- Специалисты-взрывотехники, осмотрев предмет, установили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны, - сообщили в Управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас гранату изъяли у мужчины. Ее должны утилизировать.