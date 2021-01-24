В Санкт-Петербурге силовики перекрыли Дворцовую площадь

Дворцовая площадь в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге очевидцы сообщают о перекрытии Дворцовой площади. По словам местных жителей, туда стянулись силовики, которые выставили ограждения. Причина этого пока неизвестна.

- В настоящее время перекрыли Дворцовую площадь, на Адмиралтейском проспекте тоже полно автозаков, - сообщил в свой соцсетях депутат Владислав Полуйков.

Напомним, что днем ранее в городе прошли несанкционированные акции протеста, на которых прошли задержания. Силовики заранее предупреждали о том, что митинг - незаконный, и просили людей разойтись.

Связано ли перекрытие Дворцовой площади 24 января с прошедшими ранее акциями - неизвестно.