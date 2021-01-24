В Петербурге состоялся первый суд над задержанными во время незаконного митинга

В Петербурге прошел суд над задержанным Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начались суды над задержанными 23 января во время незаконного митинга протестующими. Первое заседание прошло в Московском районном суде города. Перед Фемидой предстал безработный отец двух детей, приехавший к нам из Краснодара.

- Московский районный суд г. Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 10 000 рублей Юрию Балабоняну, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов.

Юрий стал фигурантом административного дела по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ.

Напомним, что накануне прошли несанкционированные акции протеста по городу. Официальных данных о числе задержанных не поступало.