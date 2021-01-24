Мужчину и женщину, участвовавших в незаконном митинге, арестовали на неделю в Петербурге

Суд в Петербурге арестовал участников митинга Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Санкт-Петербурге взял под арест двух участников несанкционированного митинга, который 23 января прошел в центре города. На задержанных составляли протоколы по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".

Заседание проходило в Октябрьском районном суде. Там рассматривали дела Ирины Фатьяновой и Дениса Луговского.

- Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову и Дениса Луговского, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурге. - Ему назначено наказание в виде 7 суток административного ареста, ей - 6 суток.