Во время незаконного митинга в Петербурге к врачам за помощью обратились 24 человека

24 человека попросили помощь медиков Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге комитет по здравоохранению опубликовал итоги прошедших накануне незаконных митингов. Во время несогласованных акций протеста к медикам за помощью обратились 24 человека.

- Девяти из них медицинская помощь была оказана на месте, - сообщают в комздраве. - Остальные были доставлены в стационары экстренной помощи. После обследования и оказания им медицинской помощи в приемном покое все были отпущены домой.

Также в данный момент уже выписали Маргариту Юдину, которая пострадала от пинка одного из силовиков. Ее состояние удовлетворительное. Сейчас она отпущена домой, помощь ей не требуется.