Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Во время незаконного митинга в Петербурге к врачам за помощью обратились 24 человека

Пятнадцать из них были доставлены в стационары
Роман ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий
24 человека попросили помощь медиков

24 человека попросили помощь медиков

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге комитет по здравоохранению опубликовал итоги прошедших накануне незаконных митингов. Во время несогласованных акций протеста к медикам за помощью обратились 24 человека.

- Девяти из них медицинская помощь была оказана на месте, - сообщают в комздраве. - Остальные были доставлены в стационары экстренной помощи. После обследования и оказания им медицинской помощи в приемном покое все были отпущены домой.

Также в данный момент уже выписали Маргариту Юдину, которая пострадала от пинка одного из силовиков. Ее состояние удовлетворительное. Сейчас она отпущена домой, помощь ей не требуется.