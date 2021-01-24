На Дворцовой площади начали разбирать главную новогоднюю елку

С елки сняли украшения Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге власти начали разбирать главную новогоднюю елку на Дворцовой площади. К ней подогнали технику, все игрушки и украшения уже сняты.

- На Дворцовой площади разбирают главную новогоднюю елку, - сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сама елка сейчас огорожена. Судя по всему, это сделали в целях безопасности.

Горожане отреагировал на разбор елки разными мнениями. Одни благодарят за то, что в этом году поставили натуральную ель.

- Елочка ,была очень красивая! Спасибо, за настроение! - пишут горожане.

Другие негодуют, что елку не оставили до конца января.