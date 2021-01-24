В Петербурге откроют 26 новых прививочных пунктов от коронавируса

В городе продолжают вакцинацию от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают увеличивать число прививочных пунктов от коронавируса. В ближайшее время в городе планируют открыть еще 26. Об этом заявил глава комитета по здравоохранения Дмитрий Лисовец.

- Большинство из них откроются в районных поликлиниках, часть – в отделениях врачей общей практики и на базе гериатрических отделений, - сообщил Лисовец на своей странице в соцсети. - Больше всего новых пунктов открывают Невский и Калининский районы. На минувшей неделе было подписано соглашение с Минздравом РФ, куда вошли в общей сложности еще 50 новых пунктов вакцинации в дополнение к ранее развернутым 70.

Также в Санкт-Петербурге планируют прививать целые предприятия. Вакцинацию могут организовать во временном госпитале Ленэкспо.

О желании привиться заявили уже 60 тысяч сотрудников компаний.

- Организованные коллективы прививать проще и быстрее, - пояснил Лисовец. - Каждый район города выделит нам по мобильной бригаде в составе трех врачей, 2 медсестер и 3 регистраторов. В «Ленэкспо» будут поставлены морозильники, то есть вакцина будет храниться с cоблюдением холодовой цепи – не выше минус 18 градусов.

Сотрудникам компаний перед вакцинацией проведут медосмотры.