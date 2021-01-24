В Красносельском районе суд арестовал семерых участников незаконного митинга, еще 13 получили штрафы

Незаконный митинг привел к арестам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел 20 материалов в отношении задержанных участников незаконного митинга. Власти заранее предупреждали, что митинг не был санкционирован. Однако люди все равно пришли на него в центр города. Как итоге семеро задержанных арестованы, еще 13 - оштрафованы.

- 13 человек получили штрафы: 10 человек по 10 тысяч рублей, один - 5 тысяч рублей, еще двое - 15 тысяч рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Четверо человек получили по 10 суток ареста, один - 7 суток, еще одна пять суток и последний задержанный двое суток ареста.

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