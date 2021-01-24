В Санкт-Петербурге суд арестовал еще 13 участников незаконного митинга

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел 25 материалов против участников незаконного митинга, который 23 января прошел в центре города. Протоколы составили после задержаний на несогласованной акции протеста. - 13 лицам назначен административный арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Еще 11 человек получили штраф. Один протокол возвращен. Сейчас в этом же суду рассматриваются еще 14 материалов в отношении задержанных. Напомним, что власти заранее предупреждали о том, что акция не согласована.

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