В двух районах Петербурга суды арестовали еще 10 участников незаконного митинга

В Санкт-Петербурге суды продолжают рассматривать материалы в отношении участников незаконного митинга. Несогласованная акция протеста прошла в центре города 23 января 2021 года. Представители Фемиды на протяжении всего дня рассматривают материалы в отношении нарушителей.

- Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел 23 материала по делам об административных правонарушениях, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - 9 лицам назначен административный арест на 7 суток.

Еще 13 человек получили штрафы от 10 000 рублей до 18 000 рублей. Один материала суд отложил, заседание пройдет позже.

Также еще одно решение вынес Октябрьский районный суд, который арестовал еще одного участника незаконного митинга. Ему назначили 20 суток ареста.