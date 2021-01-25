Дождь, морось и до +3 градусов обещают на понедельник, 25 января в Санкт-Петербурге

В Петербурге опять дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

25 января все студенты России праздную свой «профессиональный» праздник - Татьянин день. Но в Петербурге встречать его они будут не при морозах и серебристом снеге, а стоя в лужах и с зонтиками.

- В понедельник в Санкт-Петербурге ожидается преобладание облачной погоды. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мороси. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха составит +1...+3 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

Синоптики также предупреждают водителей о возможном гололеде, но это скорее касается загородных трасс, так как в Петербурге растаяло практически все. Уже на 7:45 утра температура достигла +2,7 градуса.

Давление составляет 748,3 мм ртутного столба, а влажность достигает 94%. Ветер юго-восточный, слабый.

Во вторник погода практически не изменится, но возможен мокрый снег. А в среду температура будет держаться около ноля.