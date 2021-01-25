Ремонтная машина «Водоканала» полыхала на Заневском проспекте

Аварийка "Водоканала" сгорела почти полностью. Фото: vk.com/spb_today / Александр Луккарев.

Серьезный пожар и одновременно дорожно-транспортное происшествие произошли вечером воскресенья в Красногвардейском районе Петербурга. При съезде с моста Александра Невского в сторону «Ладожской» загорелся КамАЗ аварийной службы «Водоканала».

- Горит машина техпомощи на Заневском проспекте, точнее ее будка с буржуйкой, - писали очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

Момент возникновения пожара в объективы камер прохожих не попал, а вот фото и видео полыхающей машины они сделали предостаточно.

По одной из версий, кузов грузовика, в котором располагается ремонтная мастерская и бытовка рабочих, мог вспыхнуть из-за дровяной печки, которая установлена внутри: «21-й век а они кузов дровами отапливают, дичь какая то!».

Пожарные прибыли на вызов почти моментально, но огонь к этому времени уже уничтожил кузов. Спасти удалось только кабину КамАЗа.