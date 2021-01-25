45 человек арестованы за участие в незаконном митинге в центре Петербурга 23 января

За участие в несогласованном митинге были задержаны десятки человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новую статистику по административным делам за нарушение закона об организации и участии в массовых мероприятиях привела Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По последним данным, собранным на вечер воскресенья, суды города рассмотрели более 90 дел.

- Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел 39 материалов. 18 лицам назначен административный арест; 20 - штраф; один протокол возвращен, - сообщает пресс-служба судов.

Отметим, что ранее решения в отношении задержанных на несогласованном властями митинге 23 января уже выносили Октябрьский, Красногвардейский и Красносельский суды Санкт-Петербурга.

Меру наказания в виде административного ареста от 2 до 20 суток получили 45 человек. А штрафы в размере от 10 до 20 тысяч - еще 46 участников мероприятия.

Несколько протоколов возвращены правоохранительным органам. Рассмотрение дел будет продолжено в понедельник, 25 января.

Примерное число задержанных оценивается в 300 человек. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по всем фактам нарушений, допущенных во время митинга.