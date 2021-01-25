33% коек для больных коронавирусом свободны в Петербурге

В Петербурге растет количество свободных коек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге свободна треть коек в карантинных отделениях, выделенных под госпитализацию больных с коронавирусом. Такие данные привел на вечер 24 января Межведомственный городской координационный штаб.

- В Санкт-Петербурге количество свободных коек достигло 4137 – это 33% от общего коечного фонда под COVID-19 и внебольничные пневмонии. Всего в городе развернуто 12538 коек для больных коронавирусной инфекцией, - говорится в ежедневной справке, которую публикует пресс-служба Смольного.

Одновременно в городе снижается и количество тех, кто находится в активной стадии заболевания. Сейчас официально больны коронавирусом 101 506 человек. Несложно посчитать, что госпитализированы около 8% из них. В основном это те петербуржцы, у которых болезнь проходит в тяжелой форме. Остальные горожане лечатся амбулаторно, то есть дома.