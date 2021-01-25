Почти 36 тысяч человек вакцинировано в Петербурге с начала прививочной кампании

Еще 889 человек привиты в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около 36 тысяч жит6лей Санкт-Петербурга уже сделали прививку от коронавируса. Такие данные на вечер воскресенья, 24 января, приводит Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции «ковид-19».

- За весь период в Петербурге вакцинировано 35 920 человек. Из них 5677 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привито 889 человек, вторично 34, - говорится в информационной справке, распространяемой пресс-службой Смольного.

Всего с начала прививочной кампании в Петербург поступило 105 242 комплекта вакцины. В основном это «Гам-КОВИД-Вак», она же «Спутник-V». Вакцина ежедневно распределяется по прививочным пунктам и на данный момент в поликлиниках доступны для горожан 40 922 комплекта.

В ближайшее время в Петербург придет еще одна крупная партия препарата, что позволит сделать вакцинацию более массовой.