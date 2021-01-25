Движение трамваев по Савушкина встало из-за ДТП с пешеходом утром 25 января

Автомобиль сбил человека на улице Савушкина в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная пробка образовалась на улице Савушкина в Санкт-Петербурге утром в понедельник, 25 января 2021 года. На пересечении магистрали с улицей Оскаленко автомобиль черного цвета сбил человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об аварии в социальной сети рассказали очевидцы.

- На улице Савушкина автомобиль сбил человека. Скорая уже увезла, - рассказал свидетель.

О состоянии пострадавшего очевидцы на данный момент ничего не сообщают. Как именно произошла авария, тоже не уточняется. Пользователи сети предположили, что водитель авто слишком резко вышел из поворота и не успел затормозить перед пешеходом.

В результате аварии оказались заблокированы трамвайные пути в обе стороны. Очевидцы сообщают, что собирается большая пробка. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", полностью стоит улица Оскаленко и с трудом двигаются автомобили по Савушкина.