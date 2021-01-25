Обследование на коронавирус за последние сутки прошли менее 15 тысяч петербуржцев

Еще 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За последние сутки в Санкт-Петербурге снизилось количество обследований на коронавирус. По данным Смольного на утро понедельника, 25 января 2021 года, накануне менее 15 тысяч человек сдали тест на наличие инфекции.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14958 человек. Обработано 1978 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Отмечается, что в городе наблюдается спад заболеваемости. Накануне в Петербурге зарегистрировано чуть более 2,9 тысяч случаев заражения. Тем временем, в Северной столице за все время пандемии заболели уже порядка 320 тысяч местных жителей.

Тем не менее, отмену ограничений пока что ждать не стоит. Смольный отмечает, что в Петербурге остаются больше ста тысяч активных больных.