Губернатор Петербурга поздравил студентов с Татьяниным днем

25 января - День студенчества. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил всех студентов города с Татьяниным днем. В городе, где каждый 12-й житель учится в вузе или колледже, это важный праздник, хоть и не выходной. Да и массовых мероприятий, учитывая карантин, не планируется.

- На берегах Невы нашли свое призвание и получили путевку в жизнь миллионы соотечественников и граждан иностранных государств. Северная столица России воспитала 12 лауреатов Нобелевской премии, тысячи выдающихся личностей - талантливых ученых, литераторов, архитекторов, инженеров, конструкторов, деятелей искусства, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

Александр Беглов отметил, что количество заявлений в петербургские вузы постоянно растет. Только в минувшем году этот показатель увеличился на 15%. А средний балл ЕГЭ среди поступивших на бюджет составил 77,1 против 76,9 годом ранее.