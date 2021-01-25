Утренние пробки составили 6 баллов в Санкт-Петербурге 25 января 2021 года

Петербург встал в утренних пробках 25 января Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге традиционно началась с пробок. Утром в понедельник, 25 января 2021 года, общая загруженность дорог в городе составила 6 баллов. Наиболее плотно стояли Московское шоссе, Приморский проспект, проспекту Культуры и Тихорецкий в сторону центра. Там движение оценивается в 8 баллов.

- Самая большая на утро 25 января пробка образовалась в половине девятого утра на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина от Центральной улицы до проспекта Наставников. Затор растянулся на 6,4 километров, - говорится в данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Почти на 5 километров растянулся затор по проспекту Маршала Блюхера, Кантемировской улице, далее через мост и по проспекту Медиков. Пробка стоит уже более часа.

Также традиционно стоит КАД. Обе пробки образовались на внутреннем кольце: от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной и от Софийской улицы до Московского шоссе.