Более 900 ДТП произошло в Санкт-Петербурге за три дня

Более 900 ДТП произошло в Петербурге за три дня Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние три дня в Санкт-Петербурге произошло более 900 аварий. Такую статистику за 22-24 января 2021 года приводит управление ГИБДД по городу. Отмечается, что в общей сложности пострадал 41 человек, из низ 21 получил ранение. При этом, среди раненных двое детей.

- Всего с пятницы по воскресенье в Петербурге произошло 921 ДТП. Погибших в результате аварий нет, - сообщили в дорожной полиции.

Среди громких аварий - ДТП рано утром 23 января в центре города. Скандальная блогерша Анна Довгалюк, сидя в пьяном состоянии на рулем своего Mercedes, врезалась в автомобиль, стоящий на светофоре. Благо, пострадавших нет. Однако препирания инста-дивы с полицейскими попало на видео.

Еще одна авария произошла в ночь на 24 января. Пьяный водитель пытался уйти от патруля и на полном ходу влетел в столб.