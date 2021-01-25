Температурный рекорд зафиксирован в Петербурге 25 января

25 января воздух в Петербурге прогрелся до +4 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Температурный рекорд зафиксирован в Санкт-Петербурге утром 25 января. В то время, когда по идее должны трещать крещенские морозы, термометры в Северной (отметим!) столице показали +4 градуса. И это еще не вечер.

- Северная столица повторила исторический рекорд Татьяниного дня! 25 января в 11 часов температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +4,0 градуса, - пишет в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Это пока не абсолютный рекорд, но повторение уровня 2002 года. Впрочем, днем в Петербурге может стать еще теплее, так что новое достижение вполне вероятно. Точные данные будут известны к вечеру понедельника.

Причиной пришедшего в город потепления стала теплая часть циклона, вышедшего в Балтийское море. Синоптики обещают облачную, с дождями и моросью погоду. Температура по прогнозам должна составить +1...+4 градуса.