Ежедневный прирост заболевших коронавирусом снизился на тысячу человек в Санкт-Петербурге

Более 2 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается снижение интенсивности распространения коронавируса. Так, последние пару дней за сутки в городе заболевают менее 3 тысяч человек. При этом в понедельник, 25 января 2021 года, ежедневный прирост зараженных упал на тысячу человек по сравнению с прошлой неделей.

- На 25 января в Петербурге зафиксировано 2116 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в городе заболели уже 321 709 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Добавим, что количество обследований на наличие инфекции за последние сутки тоже резко сократилось. Накануне анализы сдали менее 15 тысяч человек, что в два раза обычных показателей.

На данный момент в городе остаются более ста тысяч активных больных. За время пандемии полностью вылечились порядка 209,6 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 9374 пациентов.