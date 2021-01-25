Ленобласть сократит количество коек, открытых для лечения коронавирусных больных

Коечный коронавирусный фонд в Ленобласти сократят на 500 мест Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область заявила, что собирается свернуть койки, открытые под лечение коронавирусных больных. В понедельник, 25 января 2021 года, администрация региона сообщила, что после того, как выпишут пациентов и обработают места, несколько медицинских учреждений области вернутся к привычной работе.

- В систему оказания медицинской помощи в первую очередь вернут Волховский роддом, основные корпуса Бокситогорской и Тосненской больниц, педиатрическое отделение Кировской больницы и отделение в Лучках Сланцевской, - рассказали в администрации Ленобласти.

На сегодняшний день в Ленобласти прием пациентов с коронавирусом и пневмонией ведется на 3046 койках, из них свободны 1248. Сократить количество коронавирусных коек планируется примерно на 500 мест.

Напомним, что за все время пандемии в Ленобласти было выявлено 29 375 зараженных, из них уже выздоровели 26 450 человек. Умерло 371 пациентов.