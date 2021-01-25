Еще 59 человек умерли от коронавируса в Петербурге за минувшие сутки

59 петербуржцев умерли за сутки от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 59 смертельных случаев по причине коронавируса зафиксированы в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки. Такие данные по состоянию на утро 25 января приводит федеральный Оперативный штаб.

- По состоянию на 11 утра понедельника в России умерли еще 456 человек, болевших коронавирусом, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В том числе 61 человек умер в Москве (13 030 смертей за все время с начала пандемии), а 59 пациентов скончались в Санкт-Петербурге. Жертвами инфекции в Северной столице стали 9374 горожанина.

Отметим, что за сутки в городе подтверждены еще 2116 случаев заболевания коронавирусом. С начала 2020 года этот показатель достиг 321 709 человек. 209 671 из них выздоровел (+899 за сутки). В активном состоянии болезни находятся 102 664 человека.

При этом в городе более 30% свободных коек в инфекционных отделениях и их число в скором времени намерены сократить.