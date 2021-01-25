Петербургского подростка задержали по подозрению в изнасиловании шестилетнего мальчика

17-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании 6-летнего мальчика в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует уголовное дело об изнасиловании ребенка подростком. В воскресенье, 24 января 2021 года, в отделение МВД по Красносельскому району обратился 24-летний отец шестилетнего мальчика, который и рассказал о преступлении.

- Со слов мужчины, в октябре 2020 года и январе 2021 года 17-летний подросток, находясь в квартире у заявителя в доме 38/2 по улице Пограничника Гарькавого, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его шестилетнего сына, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подростка задержали в тот же день у дома 4 по улице Тамбасова. На данный момент расследование продолжается, полиция проверяет информацию из заявления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "КП-Петербург" писала о том, что еще одного подростка подозревают в изнасиловании 11-летнего ребенка. Сейчас на 15-летнего парня заведено уголовное дело.