Пять кошек и девушку спасли из пожара в квартире в Санкт-Петербурге

Девушку и пять кошек спасли из пожара в Петербурге 25 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пожарные спасли девушку и пять кошек из горящей квартиры. Пожар начался в Пушкинском районе города в половину двенадцатого утра понедельника, 25 января 2021 года. На пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит квартира в двенадцатиэтажке на Московском шоссе. На место незамедлительно выехала бригада МЧС.

- Прибыв на место спасатели увидели, что горит двухкомнатная квартира на третьем этаже дома номер 288 по Московскому шоссе. Дом второй степени огнестойкости. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен ранг номер 1, - сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

В общей сложности огонь охватил около 30 квадратных метров обстановки в квартире. К 12:05 часам открытое горение было ликвидировано и спасатели принялись за проливку.

В пожаре пострадала хозяйка квартиры - 23-летняя девушка. С отравлением угарным газом ее госпитализировали в НИИ Джанелидзе. Также спасатели эвакуировали из горящего помещения пять кошек. Об их состоянии ничего не сообщается.