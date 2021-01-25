Электричка насмерть сбила мужчину в Санкт-Петербурге

Мужчина погиб под колесами электрички в Петербурге утром 25 января Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге электричка насмерть сбила мужчину.Трагедия произошла в восьмом часу утра в понедельник, 25 января 2021 года, в Приморском районе на станции "Яхтенная". Поезд двигался со стороны Белоострова в Северную столицу, когда у него на пути оказался пешеход.

- В 07:55 часов в дежурную часть поступило сообщение о травмировании мужчины на станции "Яхтенная". Установлено, что 43-летний уроженец республики Башкортостан переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Машинист электрички, увидев пешехода, начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.